جامعة كفر الشيخ تحتل المركز الثاني على مستوى جامعات مصر في تصنيف «التايمز»

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ظهور الجامعة في المركز «1000 - 800»، في تصنيف التايمز البريطاني THE World University Rankings 2024، والذي يصدر سنويا، مشيرا إلى أن جامعة كفر الشيخ حافظت على المستوى الثاني بين الجامعات المصرية الـ29 المدرجة في هذا التنصيف، وهو ما يعد إنجازا لإدارة وأسرة الجامعة.

جامعة كفر الشيخ في المركز 410 من حيث البحث العلمي

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، إلى أن الجامعة حلت في المركز 410 في مجال البحث العلمي على مستوى العالم، ويرجع هذا التقدم الذي أحرزته الجامعة لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات التصحيحية الخاصة بهذا الشأن، مثل سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، زيادة التعاون العلمي مع الصناعة لتقديم الحلول المبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة وجودة الأبحاث المشتركة ما أعطى الفرصة للنشر في مجلات عالية التأثير والتي أدت إلى زيادة معدل إنتاجية الأبحاث وتسجيل عدد كبير من الاستشهادات.

أفضل التصنيفات لجامعة كفر الشيخ

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هذا التصنيف يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية، هي التدريس بيئة التعلم، 30%، والبحث العلمي حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة، 30%، والاستشهادات المرجعية وتأثير البحث، 30%، المكانة والسمعة الدولية، الطلبة الدوليين، الأستاذة الدوليين، التعاون الدولي، 7.5%، والتطبيق في الصناعة، الدخل من الصناعة، ونقل المعرفة، 2.5%، وذلك من خلال 13 مؤشر أداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية.