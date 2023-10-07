«معلومات الوزراء»: حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا 1.5 مليار دولار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية تشهد نموًا خلال الفترة الأخيرة وتحديدًا فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، وبلغت حجم الاستثمارات السويسرية في مشروعات داخل مصر نحو 1.2 مليار دولار.

حجم التبادل التجاري بين مصر وسويسرا

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في بيان له على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2022 نحو 1.5 مليار دولار، و25 ألف فرصة عمل توفرها الاستثمارات السويسرية و433 مشروعات في مصر يضم استثمارات سويسرية، لافتًا إلى أن المشروعات تضم الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء والكيماويات والطاقة، وتُعد سويسرا في المركز الـ15 بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر.

ويذكر أن نشر مركز المعلومات عن حجم زيادة دعم تنمية الصعيد بمشروع موازنة العام المالي 2024/2023، بما يعادل 60% زيادة، مقارنة بالعام السابق 2023/2022، ليسجل 400 مليون جنية، وفقًا لأحدث بيانات وزارة المالية، و200 مليون دولار زيادة في الصادرات المصرية للسل الغذائية خلال 6 أشهر لعام 2023.