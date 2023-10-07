تفاصيل انطلاق جلسة محاكاة الإيسيسكو لإطلاق عام الشباب

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر العام للمحاكاة لمنظمة الإيسيسكو نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور محمد المالك، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو، ووفود من الدول المشاركة والدول العربية والأريقية أعضاء المنظمةَ.

وقال كريم عبد الباري رئيس المؤتمر العام للمحاكاة، في بيان، اليوم السبت، إن المؤتمر يجسد محاكاة لجزء من المستقبل الخاص بالشباب، واختارت الإيسيسكو هذا العام ليكون عام الشباب الذي نشهد خلاله خطوات ملموسة للتقدم من إدارة منظمة الإيسيسكو.

وفود عربية ومن أمريكا اللاتينية تشارك في المؤتمر

وأضاف، أن جمهورية مصر العربية تتشرف باستضافة وفود دول عدة عربية وغيرها من أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا وشرق آسيا وغيرها؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة للأفراد والمجتمعات.

من جانبهم، وجه ممثلو دولة فلسطين في المؤتمر، الشكر للإيسيسكو للنجاحات التي حققتها في القترة الماضية، مضيفا أن رئاسة فلسطين تحظى بالرعاية والدعم من أعلى قيادة من فلسطين وتوفير كل ما يساهم في نجاح أعمالها لنساهم معا ضمن رؤية تضامنية للنهوض بالعالم الإسلامي، ويأتي انعقاد مؤتمر بإطلاق مبادرات ابتكارية إبداعية على مدار العام.

وأكد أن المجلس التنفيذي سيسعى للقضايا ذات الطابع الثقافي، وعلى رأسها قضايا الشباب ومتطلباته، مثمنا جهود إدارة المنظمة والعمل على تمكين إدارة الإيسيسكو للنهوض بالقطاعات الثقافية وقضايا الشباب.