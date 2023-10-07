أهالي سوهاج يحررون تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

توافد عدد كبير من المواطنين في قرى ومراكز محافظة سوهاج، على مكاتب الشهر العقاري، لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، حيث خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 6 مكاتب شهر عقاري بالمحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في دعم مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشمل مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتأييد مرشحي الرئاسة في سوهاج، مكتب شهر عقاري سوهاج بجوار بنك الإسكندرية، ومكتب شهر عقاري أم دومة، وشهر العقاري المراغة، وشهر عقاري دار السلام، وشهر عقاري العسيرات، وشهر عقاري بندر سوهاج.

تنظيم المواطنين وأماكن انتظار

وشهدت محافظة سوهاج قيام حزبي مستقبل وطن وحماة وطن، بتنظيم المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري، حيث تم توفير أماكن انتظار وجلوس للمواطنين بعيدا عن حرارة الشمس خاصة كبار السن، فضلا عن توفير مياه باردة والالتزام بدور كل مواطن منعا للتزاحم.

مكاتب قريبة من المواطنين

وتعمل المكاتب على الانتهاء من إجراءات تحرير التوكيل بسهولة وسرعة حفاظا على وقت المواطنين وتوفيرا للجهد، فالمكاتب الـ6 مقسمة بين مراكز سوهاج المختلفة فيختار الجميع المكتب الأقرب له.