اليوم مؤتمر صحفي لإعلان التدشين الرسمي لحملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول لها، اليوم السبت؛ لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وأشارت الحملة، إلى أنه على المدعوين، الحضور من الساعة الثانية مساءً، على أن يبدأ المؤتمر في الساعة الثالثة مساءً، والدخول من البوابة الرئيسية لفندق إنتركونتيننتال بمدينة نصر.

إعلان تفاصيل إجراءات الترشيح

وقالت الحملة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «تعلن الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل في يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية».

تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات لليوم الثالث على التواصل في فتح باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية 2024، بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً، ونوهت باختيار المترشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح.