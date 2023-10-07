إنقاذ شخص من الغرق في بحر الشيخ زويد.. «حالته خطيرة»

نقلت سيارة الإسعاف مدرسا يعمل في بإدارة الشيخ زويد التعليمية، إلى مستشفى العريش العام، بعد إنقاذه من الغرق في بحر الشيخ زويد أثناء السباحة، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إنقاذ مدرس من الغرق

وقال مصدر بهيئة الإسعاف، إنه تم نقل مدرس يدعى «إبراهيم. أ» في حالة صحية سيئة إلى مستشفى العريش العام للعلاج، بعد إنقاذه من الغرق أثناء السباحة، وتم إدخاله العناية المركزة لخطورة حالته الصحية.

محاولات طبية لإنقاذ المريض

وأضاف المصدر الطبي، أن المدرس في حالة صحية حرجة، إثر استنشاق كميات كبيرة من المياه والرمال، والتي عطلت الجهاز التنفسي، ووقفت حركة التنفس بشكل كبير، ويعمل الأطباء على إنقاذه.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء تلقت إخطارا بوصول مدرس إلى قسم الاستقبال والعناية المركزة، بعد إنقاذه من الغرق أثناء السباحة في بحر الشيخ زويد.