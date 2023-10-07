«أنت أقوى من المخدرات».. لقاءات توعوية بخطورة الإدمان في مراكز شباب السويس

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالسويس، فعاليات التوعية والتحذير من تعاطي وإدمان المخدرات، بعنوان «أنت أقوى من المخدرات».

توعية الفرد والأسرة بخطورة الإدمان

واستهدفت الفعاليات المتميزة في مجال التوعية والتحذير من تعاطي وإدمان المخدرات، الأسر والأفراد، بعنوان «أنت أقوى من المخدرات»، داخل مركز شباب سليم الحي، حيث تم توعية الأسر بخطورة المواد المخدرة وحماية أولادهم منها، وتم التحدث معهم عن خدمات الخط الساخن 16023.

لعب وفعاليات للأطفال تحمل رسائل توعية

وتنوعت فعاليات التوعية والتحذير من تعاطي وإدمان المخدرات، وشملت ممارسة عدد من الفعاليات مع الأطفال بالألعاب التوعوية منها لعبة السلم والدخان والتي من شأنها توصيل رسائل مهمة عن خطورة التدخين والمخدرات، ثم التلوين والرسم على الوجوه.

استمرار فعاليات التوعية داخل مراكز الشباب

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن إدارة البرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالسويس مستمرين في تقديم فعاليات التوعية والتحذير من خطورة تعاطي وإدمان المخدرات داخل مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.