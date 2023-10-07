القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن أسماء الفائزين بمسابقة «كشاف المترجمين» في نسختها الرابعة والتي خُصصت بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

الفائزون في مسابقة «كشاف المترجمين»

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

منال ممدوح يوسف أحمد

دعاء صلاح محمد المصلحي

زينب عبد المحسن جمعة

آية نبيل عبد المعطي

فاطمة السيد إبراهيم

ميرفت محمد متولى

يذكر أن المسابقة تأتي في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى

وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية والذي يوافق 30 أغسطس من كل عام، أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

تأتي المسابقة في إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى.