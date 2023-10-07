«حكاية وطن» في 10 سنوات.. إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي بمصر

أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، جرى التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بدءًا ببرامج لخلق الوعي وبناء القدرات في علوم الذكاء الاصطناعي، وحتى الوصول إلى برامج عالية القيمة.

إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي

وأضاف مجلس الوزراء خلال كتاب تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه تم إطلاق «منصة خاصة للذكاء الاصطناعي»، تحت مظلة المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية في مجال الذكاء الاصطناعي.

مصر تشارك بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي

وفي إطار العمل على تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بسبل التعاون الإقليمي والدولي، شاركت مصر بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في صياغة وثيقة «التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي»، وبذلك تكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تنضم رسميًا للدول المقرة بوثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وفي سياق آخر، أسست الدولة «مركز الابتكار التطبيقي»، الذي يهدف إلى استخدام أنسب التكنولوجيات لتطوير حلول مبتكرة للتحديات الوطنية الرئيسة، كما أن إجمالي مراكز إبداع مصر الرقمية نحو 8 مراكز.