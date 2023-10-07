«حكاية وطن».. مبادرات لتأهيل الشباب للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي

حرصت الدولة على رفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية، من خلال إطلاق مجموعة متكاملة من المبادرات التي تهدف إلى خلق كوادر رقمية داعمة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة، وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية؛ إذ جرى وضع استراتيجية متكاملة لبناء القدرات تدمج بين أسلوب التدريب المباشر والتعلم عبر منصات رقمية.

التدريب على المهارات الأساسية في الحاسب

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ هذه المبادرات قد نتج عنها مضاعفة أعداد المتدربين، وشملت برامج التدريب مستويات مختلفة، بدءا من التدريب على المهارات الأساسية في الحاسب الآلي، والتدرج في التخصص والتعمق لبناء المهارات الرقمية، وتأهيل الشباب للعمل في مختلف التخصصات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، وأمن المعلومات.

تدشين مبادرة لتمكين الشباب

في سياق متصل، دشنت الحكومة المصرية، مبادرة لتمكين الشباب على العمل المهني الحُر، التي تسعى إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر (عبر المنصات الإلكترونية)، من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي تم تطويرها تكنولوجيا.

وفي إطار تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية؛ مما يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة في مجال التحول الرقمي، فقد تبنت الدولة المصرية مبادرة «فرصتنا.. رقمية».