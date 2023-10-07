مؤيدو المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر ببني سويف: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية

تجمع العديد من المواطنين أمام المكتب العقاري في مدينة ناصر وبني سويف والفشن، اليوم، لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رافعين أعلام مصر وصور المرشح.

وحرر عدد من المواطنين وأعضاء أمانة حزب الشعب الجمهوري ببني سويف، تأييدات للمهندس حازم عمر، بمكاتب الشهر العقاري الثلاثة، رافعين صور المرشح الرئاسي المحتمل وأعلام مصر.

برلماني: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية

وقال النائب محمد جنيدي، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف، إن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية والحرية، مطالبا الجميع بالمشاركة بفاعلية في التصويت في الانتخابات الرئاسية، أهم انتخابات في تاريخ مصر الحديثة، مشيدا بالأجواء الإيجابية التي تشهدها الانتخابات.

تنافس شريف في عُرس ديمقراطي

وقال جرجس وهيب، أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري ببني سويف، نحن نعيش في عُرس ديمقراطي كبير، في ظل تنافس شريف بين المرشحين، ومصر تسير بخطى ثابتة باتجاه الديمقراطية وحرية الرأي وحرية التعبير، وهذا الذي رأيناه ونشهد به، والمرشحون لهم مؤيدين وموجودين على أرض الواقع وقاموا بعمل التوكيلات.

فيما أضاف أسامة مهدي، مصر تعيش فترة ديمقراطية وكل المرشحين الذين يعرضون أنفسهم في الفترة الحالية لديهم مطلق الحرية في عمل التوكيلات والظهور بصورة واضحة في الحياة السياسية.