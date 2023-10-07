مواطنون بالقليوبية: فتح الطريق الحر «بنها - المنصورة» يقضي على الحوادث

عبر أهالي محافظة القليوبية عن سعادتهم بتشغيل الحركة المرورية على طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقي، في المسافة من بنها حتى كفر شكر، اتجاه مروري للقادم من بنها والطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمتجه إلى المنصورة وشمال الدلتا والطريق الدولي الساحلي، ضمن المرحلة الأولى لمشروع الطريق الحر بنها المنصورة.

فتح الطريق استجابة لمطالب الأهالي

وقال رمضان أبو الفتوح، موظف من أهالي القليوبية، لـ«الوطن»، إن قرار فتح الطريق الحر الجديد، جاء استجابة لنداءات الأهالي، حيث يعد المشروع حلما تحقق على أرض الواقع بجهود القيادة السياسية، ويدل علي اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الحكومة بالمواطنين، من توفير كل الخدمات على أعلى مستوى.

وأضاف أبو الفتوح، أن عهد الرئيس السيسي شهد اهتمامًا بالبنية التحتية وخدمات ومرافق المواطنين وخاصة الطرق، مشيرا إلى أن الطريق الحر بنها المنصورة نقلة حضارية ويساهم في حل مشكلات التكدس على الطريق القديم غرب الرياح التوفيقي، مشيرا إلى أن فتح المحور الجديد سيقضي على المشكلات التي ظهرت باستخدام البعض للطريق في الاتجاهين.

الطريق الجديد يقضي على المشكلات المرورية

وأوضح خالد بدوي، عامل، لـ«الوطن»، أن الطريق الجديد نقلة حضارية ويقضي على مشكلات الزحام في الطريق القديم، ومنع السير عكس الاتجاه في الطريقين، وسيساهم في الحد من الحوادث، موجها الشكر للقيادة السياسية على المشروع، مؤكدا أن هذا يدل أن القيادة السياسية والحكومة ومؤسسات الدولة تعمل على خدمة المواطنين، وتحسين البنية التحتية وخاصة في قطاع الطرق.

يذكر أن مشروع الطريق الحر الجديد حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كيلومترا لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا، وهي محافظات القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ، حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم بالمحافظات، وهي بنها والمنصورة ودمياط، في إطار تطوير وتوسعة المسافة من بنها إلى المنصورة، وإنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي ليصبح اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في الاتجاه من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح التوفيقي، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.