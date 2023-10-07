إنجازات 10 سنوات.. ربط 18 ألف مبنى حكومي بكابلات الألياف الضوئية

يُعد الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضرورة ملحة لإنجاز استراتيجية مصر الرقمية، من خلال ربط المباني الحكومية بالألياف الضوئية.

تنفيذ مشروع ربط جميع المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية

كشفت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه بدأ تنفيذ مشروع ربط جميع المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية، حيث تم ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية حتى الآن.

تحديث شبكات الاتصال

ويستهدف المشروع إحلال وتطوير البنية التحتية لزيادة قدرات الشبكة، وتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية في زمن قياسي عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات (optics fiber).

كما تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمدارس والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصري للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذي يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.