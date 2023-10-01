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مشروعات البنية التحتية طفرة غير مسبوقة

كتب:

أسماء زايد
09:14 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
مشروعات البنية التحتية طفرة غير مسبوقة

مشروعات البنية التحتية طفرة غير مسبوقة

شهدت مشروعات البنية التحتية فى مصر طفرة غير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية، فى ظل ما بذلته الدولة من جهود حثيثة ودؤوبة لتطويرها وفقاً لرؤية استراتيجية ممنهجة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ارتكزت على ثلاثة محاور أساسية؛ هى وضع حلول للمشكلات المتراكمة، وتحسين وتطوير المرافق، إلى جانب إضافة بنية أساسية جديدة، وذلك مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية وأحدث التقنيات والنظم المتعارف عليها عالمياً فى هذا المجال، إيماناً بأن البنية التحتية هى الهياكل التنظيمية اللازمة لتشغيل المجتمع، فضلاً عن دورها المحورى فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، ما سيسهم فى تغيير حياة المواطن المصرى، وإتاحة جميع سبل الحياة الكريمة من توفير شبكة طرق مترابطة، ووحدات إسكان اجتماعى، وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلاً عن تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار مساعى بناء مصر الرقمية.

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