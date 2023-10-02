إنجازات 10 سنوات لتأهيل البنية التحتية الصحية.. تنفيذ مشروعات بـ246 مليار جنيه

حظي القطاع الصحي باهتمام بالغ من قبل الحكومة المصرية، حيث انطلقت جهود الدولة لتعمل في اتجاهين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري، والثاني إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية لرفع كفاءة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الصحة

وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ الدولة المصرية استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات في قطاع الصحة؛ حيث تم وجار الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 246 مليار جنيه في مجال الصحة خلال 9 سنوات.

مبادرات لتعزيز قدرة المنشآت الصحية

وجرى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز قدرة الـمنشآت الصحية على تقديم الخدمات الطبية بشكلُ متميز في ضوء مواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات التغطية بالمستشفيات الجامعيّة على مستوىُ المحافظات وميكنتها، وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين.

استكمالًا، جرى إطلاق وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل.