«حكاية وطن».. استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية التقنية في 10 سنوات

تُعد خطة «بناء مصر الرقمية»، بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، إذ كانت في أولويات الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى 2022، ووجهت إلها استثمارات ضخمة.

إجراء إصلاحات تشريعية

وأضافت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، لتعزيز البنية التحتية التقنية؛ إذ وجهت إليها استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وتنظيمية داعمة لهذا القطاع الحيوي.

6.8% هي نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/2021، وفق ما أوضحته الحكومة عبر «حكاية وطن».

وشرعت الدولة في بناء «مصر الرقمية»؛ لتكون حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، ولإنجاز ذلك، جرى إطلاق استراتيجية بناء مصر الرقمية، خلال عام 2022، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل أولها في محور التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع محوري تعزيز المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

ويصبو التحول الرقمي في الأساس، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد استطاعت الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، رقمنة نحو 168 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.