«أبو مازن» يوجه بتوفير الحماية للفلسطينيين.. وروسيا تطالب بالتهدئة وتجنب التصعيد

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم السبت، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الرئيس الفلسطيني يوجه بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب

ووجه الرئيس الفلسطيني بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهاً بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وسيترأس «أبو مازن» اجتماعا للقيادة الفلسطينية.

فيما حثت روسيا جميع الأطراف الإسرائيلية والفلسطينية على ضبط النفس، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وسائل إعلام إسرائيلية: حماس قتلت اليوم 22 إسرائيليا على الأقل

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الهجوم الذي تشنه حماس قتل 22 إسرائيليا على الأقل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».