محافظ بورسعيد: تطوير ورفع كفاءة طريق «قبلي قناة الاتصال»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة وإنارة شارع «قبلي قناة الاتصال»، تحت إشراف المحافظة ومنطقة تعمير بورسعيد برئاسة المهندسة هويدا شميس.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تطوير في الطرق الداخلية والمؤدية لها ضمن المشروعات القومية التي تشهدها المحافظة على مدار السنوات الأخيرة الماضية منها طريق محور 30 يونيو الذي يصل المحافظة بجنوبها وغربها وبالمحافظات الأخرى، وكذلك تطوير طريق بورسعيد الإسماعيلية الذي كان يشهد حوادث بسبب عدم تطويره ومؤخراً طريق بورسعيد المطرية داخل بحيرة المنزلة الذي اختصر الوقت من ساعة، ونصف إلى أقل من نصف ساعة بين بورسعيد والدقهلية.

عمل بالوعات أمطار

وأكد محافظ بورسعيد، أن طريق «قبلي قناة الاتصال» شهد أعمال تطوير شاملة ضمن الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد، حيث تضمنت الأعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق، وزيادة معدلات الانارة و الإضاءة، وعمل بالوعات أمطار، وإقامة سور على جانبي الشارع، و الاهتمام بالمسطحات الخضراء، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقا للمظهر الحضاري.

خطة موسعة لتطوير الطرق

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من العمل نظرًا لأهمية الطريق الحيوية، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث منذ سنوات، موضحًا أن مشروعات رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد تسير بالتوازي مع إنشاء مشروعات قومية في كافة المجالات، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين.