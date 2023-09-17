إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص مساء اليوم الأحد بإصابات مختلفة بينهم حالة حرجة جراء حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة أخرى ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، ونقلو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، بتصادم سيارة نصف نقل وآخرى ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبو سلطان.

انتقال قوات الشرطة

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإسعاف المصابين، وإخطار رئيس مركز ومدينة فايد لسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، والوقوف على حجم الخسائر البشرية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب بدراوي بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة.

وحررت الشرطة محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق، فيما انتقلت قوات مرور فايد لإزالة آثار الحادث وتحقيق السيولة المرورية وفتح الطريق أمام حركة السير.

حالة حرجة بين المصابين

وقالت مصادر طبية بمستشفي فايد التخصصي، أن أحد المصابين في الحادث حالته الصحية غير مستقرة، وتم إخاله غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، فيما يجري فحص باقي المصابين بقسم الطوارئ وتقديم الدعم الطبي لهم.