إصابة سيدة في حريق منزل بسوهاج

أصيبت سيدة عشرينية بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بنسبة 50%، إثر حدوث تسريب من أسطوانة بوتاجاز بقرية فزارة دائرة مركز المراغة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وصول سيدة إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصابة بحروق متفرقة بالجسم.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين إصابة المدعوة «س.ع.ع»، 20 عاما، بحروق نارية من الدرجة الأولى والثانية بنسبة 50%، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وبسؤال ذويها تبين حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز، في وجود مصدر حراري مما تسبب في إمساك النيران بملابس السيدة ونتج عنه إصابتها، وانتقلت سيارة إطفاء إلى موقع الحادث وتمت السيطرة عليه وتحرير محضر بالواقعة.