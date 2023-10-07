الصحفي الفلسطيني محمد صالحي «شهيد السلام».. تمنى السلامة للجميع وسقط بعد 5 ساعات

«تمنى السلام للجميع واستشهد»، كان ذلك المشهد الأخير للصحفي الفلسطيني محمد صالحي قبل استشهاده منذ قليل، ظل واقفًا بنظرة ثاقبة لم يلق بالًا لرصاص الاحتلال، من كل صوب محددًا هدفه، وظل ممسكًا بميكرفونه لنقل الصورة كاملة للجميع، شغفه نحو الصحافة وإيصال الحقيقة جعله لا يأبى المخاطر والصعاب، فقد اعتاد على ذلك دائمًا، ليودع العالم وهو شامخًا معتزًا وفخورًا بذاته، لذا تستعرض «الوطن» بعض المعلومات عنه.

اللحظات الأخيرة قبل استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد صالحي

اعتاد على مواجهة المخاطر دومًا، فهذه طبيعة عمله، ليشارك «الصالحي» الفلسطيني قبل رحيله بـ5 ساعات فقط، مجموعة من الصور من قلب الحدث لتكن آخر ما ينشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ليعلق عليها قائلًا: «بعد سماع أصوات الانفجارات المتتالية، هروب أطفال المدارس وبعض العامل الكادحين في الشوارع.. السلامة للجميع».

سقط شهيدا بعد أن تمنى السلامة للجميع وأصبح حديث الوطن العربي أجمع، لذا نستعرض بعض المعلومات عنه فيما يلي وفقا لحسابه على الفيسبوك:

- درس في جامعة الأزهرة بغزة.

- يقيم في غزة.

- متزوج منذ عام 2022

- مسؤول العلاقات العامة لدى دار القرآن الكريم والسنة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد الصحفي محمد الصالحي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيته الأحداث على الشريط الحدودي في قطاع غزة، إذ استشهد اثنين من الصحفيين صباح يوم السبت، في تغطية ميدانية كانوا يقومون بها للأحداث الجارية بمعركة صواريخ غزة، ونعاه الكثير من الأشخاص والزملاء بكلمات مؤثرة «أوجعت قلوبنا ياشهيد محمد الصحالي رحمة الله تعالى عليه واسكنه فسيح جناته لا حول ولا قوة إلا بالله يا صاعد».

وعلق آخر قائلا: «ارتقاء الشهيد الحبيب محمد الصالحي، أبا الصاعد لا نقول سوى ما يُرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله الجنة ملقانا جميعًا، جَعَلك الله في أعلى مراتب الجنان أسأل الله تعالى أن يرحمكهنيئا لك لقد فزت فوزاً عظيماً».

شيرين أبو عاقلة

بمجرد تداول خبر استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد صالحي، تذكر الجميع واقعة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعد ما حزمت أمتعتها الشخصية والمهنية، وتأكّدت من وجود السترة الواقية ضد الرصاص ذات اللون الأزرق والمدون عليها صحافة «press» ومعها الخوذة الحامية للرأس، لتذهب لنقل الأحداث ونقلها كاملة، دون أنَّ تعلم أنَّها في طريقها إلى مثواها الأخير، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، برصاصة استقرت في رأسها، وأسقطها شهيدة في سبيل تأدية واجبها.