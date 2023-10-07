فعاليات رياضية وفنية لأطفال التوحد ضمن مبادرة «نتوحد من أجلهم» بكفر الشيخ

تتجدد تدريبات مبادرة «نتوحد من أجلهم»، في مركز أطفال التوحد بمركز شباب كفر الشيخ، بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وتهدف المبادرة إلى دمج الأطفال المصابين بالتوحد، بطرق علمية حديثة في المجتمع، وتعتمد على ممارسة الرياضة في أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية والتعامل مع الآخرين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أنشطة رياضية لأطفال التوحد

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوي القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

مبادرة نتوحد معهم

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن فعاليات المبادرة تحت شعار «نتوحد معهم»، تُقدم من خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.