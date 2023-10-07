ضبط 3400 علبة سجائر قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 3400 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في مركز الإبراهيمية، وتحررت المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 3400 علبة سجائر قبل تهريبها

وتم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية، بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وتم ضبط 3400 علبة سجائر.