ضبط 682 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

ضبطت الأجهزة التموينية بالإسكندرية، 540 علبة سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير، كما تم ضبط محل لحيازته 142 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي في تموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه تلبية لشكاوى المواطنين، قامت إدارة تموين وسط التموينية بمطاردة بائعي السجائر المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق، وتوجيهات أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

حملة على بائعي السجائر

وأشار «القلش» إلى أنه في إطار تلك التوجيهات واستجابة لشكاوى المواطنين، قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة، وتحت إشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، بحملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط المخالفات سابقة الذكر.