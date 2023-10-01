ضبط 6500 علبة سجائر منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالفيوم

تمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط كمية كبيرة من السجائر الأجنبية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال بدائرة مركز طامية، اليوم الأحد، قبل بيعها للمواطنين على إنها صالحة للاستهلاك.

وتأتي الحملات استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المحال والأسواق والجزارة، ومحطات الوقود، لمراجعة الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض، وللقضاء على السوق السوداء.

ضبط 6500 علبة سجائر منتهية الصلاحية

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّ حملة مكبرة من إدارة تموين طامية، تمكنت من ضبط 6500 علبة سجائر أجنبية منتهية الصلاحية داخل أحد محال البقالة بدائرة المركز، وذلك قبل بيعها للمواطنين، وتعريض حياتهم للخطر.

وأضافت مديرية تموين الفيوم، أنّه جرى تحرير محضر بالواقعة حيال صاحب المحل، وإحالته إلى الجهات المختصة التي تولت التحقيق معه.

تكثيف الحملات التموينية على المحال

من ناحيته، كشف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أن المديرية تشن حملات رقابية مشددة، على جميع المخابز، ومحال الجزارة، والأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار، ومطابقة المعروض للشروط الصحية للتأكد من سلامته، حرصًا على حياة المواطنين، ولمواجهة جشع التجار، مشددا على أنه جار اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.