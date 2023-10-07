غرفة الحرف اليدوية تشارك في معرض «تراثنا» غدا

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، ويقام في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أشار حماد العادلي رئيس الغرفة، إلى أنَّ فعاليات المعرض «تراثنا» تعد مناسبة مهمة تهدف إلى إبراز الثقافة والتراث المصري الغني والحفاظ على الحرف اليدوية، ويعتبر هذا المعرض فرصة للحرفيين والفنانين المحليين لعرض منتجاتهم ومواهبهم أمام الجمهور والمشاركين في المعرض، حيث يعكس المعرض تنوع الحرف اليدوية المصرية ويعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية التقليدية والحديثة، يعتبر فرصة رائعة للتعرف على تراث وثقافة مصر العريقة.

وكشف أنَّ الغرفة تشارك من خلال أعضاءها المتميزين، حيث قدموا مجموعة واسعة من الصناعات اليدوية المتنوعة ، تتضمن أجنحة الغرفة المشاركة في المعرض مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية، مثل المنسوجات اليدوية والخياطة والفخار والخزف ومنتجات الأخشاب وتشكيل المعادن والتطريز والمجوهرات اليدوية ومنتجات الزجاج والسجاد اليدوي والكليم اليدوي والجلود والصدف وغيرها الكثير، و يتميز المعرض بتنوعه الكبير وتشكيله الشامل للحرف اليدوية المصرية، حيث يتيح للزوار فرصة فريدة للاطلاع على تلك الحرف الفنية والاستمتاع بجمالها.

وأكد العادلي، أن معرض تراثنا منصة مهمة لدعم وتعزيز الحرف اليدوية في مصر. يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على تنوع وجمالية الحرف اليدوية المصرية وتعزيز قيمتها الثقافية والاقتصادية.

يعرض المعرض أعمال الحرفيين المصريين الموهوبين والمبدعين، ويعطيهم فرصة للتعريف بمهاراتهم ومنتجاتهم والتفاعل مع الجمهور المهتمـ، بالإضافة إلى دعم الحرفيين المصريين، يسعى المعرض أيضًا إلى تشجيع الابتكار والابداع في مجال الحرف اليدوية.

ويعتبر المعرض مناسبة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعلم من خلال ورش العمل والمحاضرات والندوات التي يقدمها خبراء ومتخصصون في مجال الحرف اليدوية. يتم تشجيع المشاركين على تطوير تقنياتهم وتجديد منتجاتهم واستخدام مواد جديدة ومبتكرة لإحداث تغيير إيجابي في صناعة الحرف اليدوية.

وأضاف ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي للغرفة، عن أهمية المعرض الذي يعكس تنمية الاقتصاد المحلي في بلادنا ، يعمل المعرض على تعزيز روح المشاركة المجتمعية والتعاون بين الحرفيين والمؤسسات المحلية ويساهم في بناء شبكات التعاون والتبادل الفني والتجاري وبفضل هذه الروابط والتعاون يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعتبر المعرض فرصة مثالية لعرض وتسويق منتجات الحرفيين، ويساهم في تعزيز السياحة الثقافية والتراثية. كما يعزز روح المشاركة المجتمعية والتعاون، وتعزيز الهوية الثقافية والتراثية لبلادنا.

من المتوقع، أن يشهد المعرض حضورًا كبيرًا من الجمهور المحلي والأجنبي، إذ يعتبر فرصة مثالية للتعرف على الحرف اليدوية المصرية وشراءها فالمعرض يقدم منصة للحرفيين لعرض وبيع منتجاتهم، وفي الوقت نفسه يوفر للزوار فرصة لاكتشاف الثقافة والتراث المصري.