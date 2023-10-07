منها مستشفى العاصمة الإدارية.. تعرف على جهات إجراء تحاليل مرشحي الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 مستشفيات لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات على الراغبين في الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، وفق نص القرار رقم 9 لسنة 2023، إذ نص القرار على أن تقوم الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بإعلام طالب الكشف الطبي بالجهات المتاح إجراء التحاليل الطبية والفحوصات بها ليختار من بينها الجهة التي سيوجه لها خطاب بذلك متضمناً الفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة.

الجهات المتاح بها إجراء التحاليل الطبية

الجهات المتاح بها إجراء التحاليل الطبية والفحوصات هي مستشفى معهد ناصر للحبوث والعلاج «شارع كورنيش النيل – شبرا»، ومستشفى الشيخ زايد التخصصي «مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر»، وأخيراً مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة».

ونوهت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنَّ التحاليل الطبية والفحوصات المطلوبة بإحدى تلك المستشفيات على نفقة طالب التّرشح، ويقوم طالب الترشح بتقديمها في مظروف مغلق موجه من الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

الانتخابات الرئاسية 2024

يُذكر أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية، وذلك صباح اليوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر الجاري.