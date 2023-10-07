4 لجان للفحوصات والتحاليل الطبية لمرشحي رئاسة الجمهورية.. اعرفها

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات 4 لجان لمناظرة نتائج الفحوصات والتحاليل الطبية وتوقيع الكشف الطبي على طالب الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدة في القرار رقم 9 لسنة 2023، أن يقدم طالب الترشح بتقديم الفحوصات والتحاليل في مظروف مغلق، موجه إلى الجهة التي قامت بإجرائها إلى المجالس الطبية المتخصصة لتقوم بتحديد موعد لمناظرة الفحوصات وإجراء الكشف الطبي عليه في موعد غايته ثمان وأربعون ساعة من تقديمها إليها.

4 لجان متخصصة

تضمنت اللجان، لجنة أمراض عصبية ومخ وأعصاب ولجنة أمراض باطنة وقلب ولجنة الجراحة ولجنة الرمد، وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه عقب انتهاء الكشف الطبي ومناظرة نتائج الفحوصات يتمّ إعطاء طالب الترشح النتيجة النهائية سواء كان لائق أو غير لائق على النموذج المعد لذلك بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة على ورق مؤمن.

ونوهت إلى أنَّه يحق لمن تبين عدم لياقته البدنية أو الذهنية التظلم في حينه أمام المجالس الطبية المتخصصة والتي ستحدد له لجنة نظر التظلمات والتي تكون مغايرة في تشكيلها لنظر تظلمه في موعد غايته 48 ساعة من تاريخ تقديمه وبحد أقصى يوم الجمعة الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري 2023.

يُذكر أنَّ المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية، وذلك وفق ما أعلنت عنه الحملة الانتخابية الخاصة به عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

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