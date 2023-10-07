تعطيل الدراسة في محافظة مطروح غدا بسبب الطقس السيء

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا، بجميع مدارس إدارة مرسى مطروح التعليمية، للطلبة فقط، وذلك لاستكمال مراجعة ومعالجة أي آثار سلبية ناتجة عن تداعيات سقوط الأمطار والسيول بعدد من المناطق بالمدينة.

رفع تراكمات المياه في المدارس

وبسبب عدم استقرار حالة الطقس، وجه محافظ مطروح، في بيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عمرو شحاتة، بالقيام برفع أي تراكمات مياه داخل أسوار المدارس وغيرها والاطمئنان على المنشآت والأسوار وغيرها.

استمرار تطهير مياه الأمطار من الشوارع

وأكد محافظ مطروح أنه جاري استكمال تطهير الشوارع في المناطق بعد سقوط سيول مطروح في منطقه الكيلو 4 وقريه القصر وادي الرمل وادي الخروبه وبعض الطرق الداخليه في المناطق السكنية في مدينة مرسى مطروح.

سيول مطروح

كانت مدينة مرسى مطروح تعرضت لسقوط سيول غزيرة ضربت العديد من المناطق السكنيه شرق وغرب مدينة مرسى مطروح مما اسفر عن تجمعات لكميات ضخمه من المياه في الشوارع وحول المنازل والعمارات السكنيه وعلى طريق مطروح الاسكندريه الساحلي الدولي وهو ما دفع المحافظه الى إعلان حاله الطوارئ والاستنفار والدفع بجميع معدات وسيارات الصرف واستدعاء سيارات من خارج المحافظه للدعم والمشاركه في القضاء على جميع بقر تجمعات مياه الامطار في المدينه ولا يزال العمل مستمر لتجفيف جميع المناطق.