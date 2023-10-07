إنجازات 10 سنوات.. رفع كفاءة 140 مركز شباب في كفر الشيخ

طفرة كبيرة لم تحدث من قبل شهدتها الهيئات الشبابية والرياضية في محافظة كفر الشيخ، حيث حظيت المحافظة بوجود مبان إنشائية كبيرة منذ عام 2014 حتى عام 2023 وفق رؤية 2030، التي وضعتها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحرصت المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إحداث طفرة إنشائية بمراكز الشباب، والأندية الرياضية بكل ربوع مصر، ونرصد في السطور التالية حجم الإنجاز وتطور الأعمال الإنشائية الجديدة بمراكز شباب وأندية كفر الشيخ على مدار 10 سنوات.

إنجازات الرئيس في قطاع الشباب

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في بيان، إن الخطة الإنشائية شملت على مدار تلك الفترة إنشاء، وافتتاح 50 مركز شباب بتكلفة 100 مليون جنيه، إنشاء وإنارة 153 ملعب نجيل صناعى منها 24 ملعب قانونى، و10 ملاعب تدريب بقيمة 140 مليون جنيه، كما تم إنشاء 80 سور حول مراكز الشباب والأندية الرياضية لحماية الملاعب وروادها بقيمة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

توفير خدمات ومرافق

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم أيضاً تركيب 7 محولات كهربائية للملاعب القانونية بتكلفة إجمالية تبلغ ستة ملايين جنيه، وشهدت الخطة الإنشائية الداخلية للمديرية رفع كفاءة وصيانة 140 مركز شباب بتكلفة 320 مليون جنيه، ودعم 196 مركز شباب ونادى رياضى بأدوات رياضية وصالات جيم وألعاب الحدائق الطفل بالهيئات الشبابية والرياضية، بتوجيهات الرئيس السيسي .

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، قد قدمت لمحافظة كفر الشيخ، عدد 18 مركز شباب ما بين إنشاء جديد و تطوير ورفع كفاءة ملاعب ومقرات جديدة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بقرى مطوبس، كما شهدت إنشاء مدرجات نادى سخا الرياضى و جارى إنشاء مدرجات نادى بلطيم الرياضى بتكلفة 45 مليون جنيه، علاوة علي إنشاء نادى سيدى سالم بتكلفة قدرها 10 آلاف جنيه ، و إنشاء عدد 4 حمامات سباحة بقيمة 50 مليون جنيه.

مركز التنمية الشبابية الجديد

في السياق، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، إنه جاري إنشاء مركز التنمية الشبابية بشرق كفر الشيخ، وأمر بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، وتابع الإنشاء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للمحافظة.

وأكد أن حجم إنجاز الأعمال الإنشائية فى زيارته لافتتاح عدد من الملاعب والمشروعات الاستثمارية والمقرات الإدارية بالمحافظة فى أبريل الماضي، وتشهد المرحلة الأولى منه إنشاء حمام سباحة أوليمبى مساحة 25 × 50 متر، وعدد 2 ملعب أكريليك متعدد الاغراض، ومضمار حول الملاعب، ملعبين كرة قدم نجيل صناعى، بالإضافة إلى إنشاء غرف تغيير ملابس للملاعب، أما عن المرحلة الثانية من إنشاء مركز التنمية الشبابية تشمل إنشاء غرف تغيير ملابس لحمام السباحة، إنشاء مبنى للأنشطة و مبنى قاعة الإحتفالات وإنشاء چيم رياضى، عدد 2 ملعب تنس أرضى، 2 ملعب بادل كورت و الجهة المنفذة للمشروع هى هيئة الإنتاج الحربي.

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، حقق أبطاله البطولات الدولية والمحلية فى لعبات التايكوندو و المصارعة وتنس الطاولة والسلة، واستطاع تدريب 600 ناشىء بالمشروع، كما قدم برنامج مشوارى تدريبات للنشء والشباب على مستوى المحافظة لعدد 75,179 ألف مستفيد من عدد 15 مدرب مهارات حياتية و 50 مدرب ضمن سفراء مشوارى و 600 متدرب ببرامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة و عائلة الجوالة و أندية التطوع استطاعت أن تنمى الفرق التطوعية من 39 فريق إلى 234 فريق على مدار نفس الفترة، وقدمت رحلات لعدد 3000 رحلة من النشء والشباب، كرحلات داخلية نظمتها مراكز الشباب، وحوالى 1850 شاب وفتاة، ضمن رحلات وزارة الشباب والرياضة، وزادت العضوية العاملة بمراكز الشباب والأندية الرياضية إلى 250 ألف عضو.