أحمد فهمي يشارك فيديو من كواليس تصوير ألفريدو: «شكرا لجميع أبطال المسلسل»

حرص الفنان أحمد فهمي على توجيه الشكر لكل صناع عمل مسلسل ألفريدو وهي إحدى حكايات كتاب 55 مشكلة حب الذي عرض منه الحلقة الأخيرة هذا الأسبوع ويشارك من خلاله مع الفنانة إلهام شاهين.

أحمد فهمي يتحدث عن نجاح ألفريدو

وشارك أحمد فهمي فيديو من كواليس تصوير حكاية ألفريدو عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلق عليه قائلا: «مبسوط من قلبي على ردود الأفعال اللي جتلي بعد عرض آخر حلقة من مسلسل الفريدو وعايز أشكر كل واحد اشتغل من قلبه في المشروع ده.. عايز أشكر المنتج احمد عبدالعاطي المنتج المتعاون الفاهم.. عايز أشكر عمرو ياسين المؤلف اللي كسبته كصديق وأخ وقد إيه فكرنا واحد.. عايز أشكر المخرج الشاطر قوي السهل عصام نصار.. والأستاذة إلهام شاهين اللي كسبت كتير قوي بإننا اشتغلنا سوا».

وتابع الفنان أحمد فهمي قائلا «عايز أشكر صاحبي وأخويا خالد حماد اللي عمل موسيقي أضافت شيء كبير علي كل مشهد.. وعايز أشكر كل صحابي اللي تعبتهم وتعبنا سوا عشان يطلع المسلسل بالشكل ده صحابي الشطار قوي ندى موسي وإنجي كيوان وعمر شرقي والعسل إيمان السيد وسويسي وياسمين داوود وروان الغابة وأمير شاهين وعابد عناني وأحمد فريد والفنانة الإيطالية مايرا، وعايز أشكر نورهان الاستايلست الشاطرة قوي ودينا رشاد المايكب أرتيست الشاطرة جدا وعايز أشكر فريق التصوير وعلى رأسهم بيجو وأشكر كل فريق الإخراج والإنتاج وطبعا بشكر الجمهور اللي صدق كل تفصيله في المسلسل».