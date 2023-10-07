أردوغان يدعو إسرائيل وفلسطين إلى التصرف بعقلانية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعا اليوم السبت، كلًا من إسرائيل والفلسطينيين إلى التصرف بعقلانية وتفادي المزيد من التصعيد.

وقال أردوغان: «ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بعقلانية والابتعاد عن الأعمال الانفعالية التي تصعد التوتر».

وفي وقت سابق، أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق عملية «السيوف الحديدية»، ردًا على عملية طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس.