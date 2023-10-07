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زلزال بقوة 3.6 درجة يضرب تركيا.. «شعر بيه السكان»

كتب:

أحمد عادل موسى
01:25 م | السبت 07 أكتوبر 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا الغربية.

وصرح مركز رصد الزلازل الأوروبي، أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلومترات من سطح الأرض، ومركزه على بعد 39 كيلومترًا جنوب كاراباجلار، تركيا، و2 كيلومترًا غرب شمال أوزديري، تركيا.

المواطنين يشعرون بالزلزال

وذكر شهود عيان، أنهم شعروا باهتزاز قوي في حي تشوكورالتي في أوزدير، وقال آخر، اهتزت أوزدير بضع ثوان بسبب الهزة القوية.

وأشار الآخر، كنت جالسًا لأشعر أن المكان يهتز بي بشكل غير عادي، استمرت لبضعة ثواني.

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