العالم يهتز.. زلازل تضرب 6 دول خلال 24 ساعة بينها تركيا وإيطاليا

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها بين 1.4 درجة و6.1 درجة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر شمال إيطاليا على عمق 8 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني.

وأظهرت البيانات وقوع بؤرة الهزة الارضية على مسافة 74 كيلومترا جنوب شرق مدينة لوزان، و21 كيلومترا جنوب مارتيني.

عمق هزة تشيلي 135 كيلومترا

وفي تشيلي، ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، مدينة أنتوفاجاستا شمال البلاد، على عمق 135 كيلومترا. وأشار المركز إلى وقوع البؤرة على مسافة 255 كيلومترا جنوب شرق مدينة إيكويكو.

وفي بنما، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، جنوب البلاد على عمق 13 كيلومترا، وكشف المركز أن بؤرة الزلزال على مسافة كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة مانتا بالإكوادور

وفي تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، وسط البلاد، فجر اليوم الجمعة، على عمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 22 كيلومترا جنوب قهرمان مرعش جنوب تركيا.

عمق هزة أرضية بكريت اليونانية 6 كيلومترات

وفي اليونان، ضربت هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على عمق 6 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 26 كيلومترا جنوب شرق مدينة إيراكليو جنوب البلاد، لافتا إلى أن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت كذلك على مسافة 3 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من أركالوكوريون.

وفي اليابان، ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، جزر إيزو على عمق 10 كيلومترات، ووقعت بؤرته على مسافة 559 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي، من مدينة يايزو، و525 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من شيمودا.