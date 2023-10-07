«الإسكندرية» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدا.. يوم طبيعي

يبحث أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط، عن حقيقة تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا، تزامنا مع قرار تعطيل الدراسة في مطروح، بسبب الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية.

مصدر بالإسكندرية: لا يوجد تعطيل للدراسة

وقال مصدر مسؤول بمحافظة الإسكندرية، إنه حتى الآن لم يصل أي تحذير من هيئة الأرصاد الجوية إلى محافظة الإسكندرية يؤكد سقوط أمطار تؤثر على حركة المواطنين غدا، لذا فإنه لا يوجد تعطيل للدراسة في الإسكندرية حتى الآن.

مصدر بالإسكندرية: لن نتأخر عن تعطيل الدراسة في حال استدعاء الأمر

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد تكرارا أن المحافظة لن تتأخر عن تعطيل الدراسة في حال كان الأمر يستدعي ذلك، حرصا على سلامة الطلاب في المدارس.

إجراءات في مدارس الإسكندرية

وشهدت مدارس الإسكندرية انتظام العملية التعليمية اليوم وفقا للخطة المحددة مسبقا لدخول الطلاب مع التأكيد على العمل وفقا للتعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات بهدف تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية.