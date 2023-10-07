إنجازات 10 سنوات.. طفرة في مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعمل الدولة المصرية جاهدة على تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكنت من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية التي جعلت مصر تحتل مركزًا جيدًا في ذلك.

مؤشرات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ أبرز مؤشرات البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «يونيو 2023»، تضمن عددا من المؤشرات، منها:

- 103.6 مليون إجمالي عدد المشتركين في الهاتف المحمول.

- 97.4 مليون مشترك في الهاتف المحمول لكل 100 من السكان.

- 11.8 مليون إجمالي المشتركين في الهاتف الثابت.

- 11.1 مليون مشترك في الهاتف الثابت لكل 100 من السكان.

- 73.1 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول.

- 2.4 مليون مشترك في «Modem USB».

- 11.6 مليون وصلة في الإنترنت فائق السرعة «ADSL».