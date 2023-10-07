ارتفاع عدد قتلى وإصابات زلزال أفغانستان إلى 92 شخصًا

قال مسؤولون في أفغانستان، إن 14 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 78 بعد زلزال ضرب غرب البلاد، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي».

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.3 درجة ضرب حوالي 40 كيلومترا من مدينة هيرات الغربية القريبة من الحدود مع إيران في حوالي الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

انهيار عدد من المباني ومحاصرة الناس تحت الأنقاض

وأشار مسؤولون أفغان، إلى أن عددا من المباني تضررت، مما أدى إلى محاصرة الناس تحت الأنقاض، لأن ما لا يقل عن ثلاث هزات قوية أعقبت الزلزال الأولي.

وقال متحدث باسم وزارة إدارة الكوارث الأفغانية، إن الأرقام تستند إلى تقارير أولية من منطقة زيندا جان بإقليم هيرات، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص في الشوارع خارج منازلهم ومكاتبهم في مدينة هيرات.

وقال المقيم عبد الشكور الصمادي: «أنا وعائلتي كنا داخل منزلنا، شعرت بالزلزال»، مضيفًا أن عائلته بدأت بالصراخ وركضت إلى الخارج وتخشى العودة.