بعد 5 دقائق.. زلزال ثان بقوة 6.7 درجة يضرب شرق غينيا الجديدة

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزال ثانيا بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق غينيا الجديدة.

وذكر مركز رصد الزلازل أن الزلزال وقع على عمق 53 كيلومترا من سطح الأرض، وكان مركزه على بعد 446 كيلومترا شمال غرب بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة، و57 كيلومترا جنوب شرق مادانج، بابوا غينيا الجديدة.

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب شرق غينيا منذ دقائق

ومنذ 5 دقائق ضرب زلزال آخر منطقة شرق غينيا الجديدة، بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، وكانت على عمق 78 كيلومترًا من سطح الأرض، كان مركزه على 449 كيلومترا شمال غرب بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة، و53 كيلومترا جنوب شرق مادانج، بابوا غينيا الجديدة.