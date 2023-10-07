أزمة في أمريكا بسبب ارتفاع سعر زيت الزيتون.. «الطن بـ9 آلاف دولار»

أدت الحرارة الشديدة وحرائق الغابات والجفاف إلى تدمير جزء كبير من محصول الزيتون في العالم، مما دفع أسعار زيت الزيتون إلى الوصول لمستوى قياسي بلغ 9 آلاف دولار للطن المتري ما يعادل 275 ألف جنيه مصري.

أسعار بيع زيت الزيتون بالتجزئة ارتفعت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمركية فإن أسعار بيع زيت الزيتون بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الجوية القاسية في البلدان المنتجة له وارتفعت الأسعار بنسبة 12.5 % هذا العام، إضافة لزيادة بنسبة 8.8 % في عام 2022.

وكانت إسبانيا، أعلنت انخفاض في إنتاجها بنسبة 48% حيث تعتبر إسبانيا مصدرا لنصف إمدادات العالم من زيت الزيتون، مما يعني حتمًا زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة.

وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع حدوث انخفاض في انتاج زيت الزيتون

وفي الشهر الماضي، عدلت وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها لإنتاج زيت الزيتون العالمي إلى 2.5 مليون طن، ويقل الإنتاج هذا العام بمقدار ربع انتاج العام السابق، مؤكّدة أنَّ الأسعار ارتفعت بنسبة 130% عما كانت عليه قبل عام.