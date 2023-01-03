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قناة القاهرة الإخبارية: إنتاج زيت الزيتون السوري يبدأ رحلة التعافي رغم التحديات

كتب:

هانى حسن
12:09 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
المهندسة عبير جوهر مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية

المهندسة عبير جوهر مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن إنتاج زيت الزيتون السوري، الذي بدأ في التعافي رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية.

إمكانية استعادة مقعد زيت الزيتون السوري في السوق العالمي

وأنعشت بوادر التعافي، الآمال في تمكن زيت الزيتون السوري من استعادة مقعده في السوق العالمي، بشكل يفوق التوقعات، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه خلال العام الحالي إلى 125 ألف طن، مقابل 80 ألفًا العالم الماضي، ورغم ارتفاع الإنتاج في 2022، فإنه لا يزال أقل من مستوياته قبل 11 عامًا.

وقالت المهندسة عبير جوهر، مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة السورية، إن الزيتون السوري كان يحتل المركز الرابع عالميًا في موسم 2011- 2012 بإنتاج 190 ألف طن، مشيرة إلى أن أحد أسباب التراجع هي التغيرات المناخية وعدم تقديم الخدمات المناسبة لشجرة الزيتون، وأن التحدي الأكبر يتمثل في ارتفاع أسعار الأسمدة ونقص الوقود.

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