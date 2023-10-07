«الوطنية للانتخابات» تفحص تزكيات النواب للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

عكفت اللجنة المشكلة لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على فحص 424 تزكية والتي قدمها المستشار الدكتور محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي ووكيله ممثله القانوني، خلال تقدمه بأوراق ترشح السيد عبدالفتاح السيسي منذ قليل.

وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتم توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.

وتضمنت أوراق المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي التي قدمها وكيله وممثله القانوني المستشار الدكتور محمود فوزي، منذ قليل، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول السيسي على تزكية مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، ليتجاوز بذلك العدد المحدد قانونا، وهو 25 ألف تأييد من 15 محافظة بحد أدنى الف تأييد من كل محافظة.