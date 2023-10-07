مدير عام «الإيسيسكو»: الرئيس السيسي يولي اهتماما بالشباب ويثق في قدراتهم

وجه الدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإيسيسكو، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالشباب ومنحهم الفرصة وتمكينهم بمختلف المجالات، موضحا أن المستقبل حاليا أصبح ملكا للشباب ويجب عليهم الاستفادة من كافة المقومات المتاحة لهم، ويجب علي الشباب الاهتمام بصناعة مستقبلهم.

%50 من الأمة الإسلامية من الشباب

وأضاف «المالك»، خلال القاء كلمته في مؤتمر إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن 50٪ من الأمة الإسلامية من الشباب ويجب العمل على استثمارهم، وأن العالم الإسلامي ينتظر أفكارهم وقوتهم للنهوض بالأمة، موضحا أن المنظمة داعمة بكافة الإمكانيات لتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأشار إلى أن منظمة الإيسيسكو تطمح بأن تكون نسبة الشباب 60% من نسبة المنضمين إلى المنظمة، حيث النسبة الحالية تصل لـ40%.

تدريب الشباب

ولفت مدير عام منظمة الإيسيسكو، إلى أنه يجري إعداد برامج علمية لتدريب الشباب وتنظيم زيارات لهم، وتقديم منح قصيرة للشباب من خلال المنظمة في المجالات الجديدة.

وجرى إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بحضور عدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والشخصيات العامة، ورجال الأعمال والصناعة والشباب والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية.