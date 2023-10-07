مدبولي: مئات الآلاف من فرص العمل خلقت في العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ العاصمة الإدارية كانت من أقل من 7 سنوات كانت مجرد صحراء ليس لها قيمة، والدولة المصرية بناء على الرؤية لمضاعفة المعمور المصري جرى اختيار هذا الموقع الذي جرى اختياره بناء على رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين وجرت عملية البناء.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية، أنَّ أهم شيء هو سرعة الإنجاز ومستوى الإنجاز، وهناك مئات الآلاف من فرص العمل التي خلقت في الدولة المصرية من خلال العاصمة الإدارية.