مدبولي: حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية أحد مقاصد جذب الشركات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منطقة مركز المال والأعمال ستكون أحد المقاصد لجذب الشركات العالمية لتفتح مقار لشركاتها في مصر، وتخلق فرص عمل للشباب المصري في هذا المشروع.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمشروعات العاصمة الإدارية، وتعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنه أجرى جولة في حيين سكنيين بالعاصمة الإدارية، حيث لاحظ تقدم العمل فيهما.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحي السكني R3 اكتمل بالكامل، وبدأت الخدمات فيه، حيث جرى افتتاح مقر خدمات الأحوال المدنية والسجل المدني ومكتب البريد، وهناك العديد من الأسر سكنت في هذا الحي، وخلال الفترة المقبلة سنجد تباعا الأسر كلها تسكن خاصة أن عددًا من العاملين في العاصمة الإدارية حجزوا في هذا الحي السكني، الذي يحتوي على مناطق خضراء ومفتوحة ومشاه وأماكن للعب الأطفال.