تدريبات للتخاطب وتنمية مهارات أطفال ذوي الهمم بمركز شباب قبريط في كفر الشيخ

نظم مركز التخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب قبريط في كفر الشيخ، عدداً من التدريبات للأطفال من ذوي القدرات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.

تدريب ومقابلات شخصية

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن اختيار فريق عمل مركز التخاطب بمركز شباب قبريط خضع لعقد مقابلات شخصية في نهاية يونيو الماضي قبيل انطلاق العمل به في منتصف أغسطس، لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد، وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية، كما يحرص المدربون بالمركز على لقاء أسر الأطفال للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التي تواجه الأسرة في التعامل معهم ويساعد المدربون بالمركز على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية التي يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامين أو يزيد و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي.

استمرار تدريب الأطفال قادرون باختلاف

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن العمل يستمر بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب سيدي سالم للمبدعين باختلاف، تدريبات اللياقة البدنية وإكسابهم المهارات الحركية ويحرص على تقديم الورش الفنية، في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنمية قدراتهم الرياضية و الفنية لاحتواء طاقاتهم الإبداعية، جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة «مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية»، وتدريب الشباب والمدربين علمياً وإقامة الدورات التدريبية لزيادة مهاراتهم، يأتي ذلك تحت إشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، ومسؤول مكتب «قادرون باختلاف» بكفر الشيخ.