إنجازات 10 سنوات.. انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

مع تسارع الجهود للتحول الرقمي كان لابد أن يواكب ذلـك جهود مماثلة في مجال تعزيز الأمن السيبراني، المعني بحماية البرامج، والشبكات، والأنظمة من الهجمات الرقمية، والوصول غير المرخص للبيانات والمعلومات الحساسة، أو تغييرها، أو تدميرها.

الدولة المصرية أدركـت أهمية ذلك

وفي هذا الصدد، ذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية أدركت أهمية ذلك مبكرًا؛ حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 276 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الموقعة في القاهرة.

إنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات

علاوة على ذلك، قامت الدولة بالتصدي لتهديدات وتحديات المجال السيبراني والمجتمع الرقمي، ورصد ومجابهة المخاطر والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، والذي يؤثر على توجهات التنمية للدولة، ففي عام 2014 صدر قرار رقم 2259 لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى لأمن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات يتبع رئاسة مجلس الــوزراء يُسمى «المجلس الأعلى للأمن السيبراني».

ويختص بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذها وتحديثها تماشيا مع التطورات التقنية.