تأييدات المواطنين وتزكيات النواب للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي (صور وفيديو)

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات تأييدات المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، داخل كراتين مغلقة مكتوب أعلاها «تحيا مصر»، والتي قدمها وكيله وممثله القانوني المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة، والتي يرأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

وحصل المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي على تأييد مليون و130 ألف تأييد من المواطنين، إلى جانب تزكية 424 نائبًا بمجلس النواب.

وينص القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يتمّ توثيقها على نماج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التباعة لمصلحة الشهر العقاري.