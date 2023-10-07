موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.. «الوطنية للانتخابات» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفق نص القرار رقم 5 لسنة 2023 الخاص بفتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية 2024، بعد الاطلاع على قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2023، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

ووفق القرار، من المقرر غلق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة لجمهورية، السبت 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية مساءً.

المادة الرابعة من القرار

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في المادة الرابعة من القرار، أنّ لكل مرشح أن يوكل من ينيب عنه بالأعمال والإجراءات التي تتطلبها تنفيذ أحكام القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع تزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.

مواعيد الانتخابات الرئاسية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج اعتبارًا من يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام، وفي الداخل يوم 10 من شهر ديسمبر ولمدة 3 أيام أيضًا، على أن تُجرى الإعادة يوم 5 من شهر يناير المقبل لمدة 3 أيام، وللمصريين في الداخل يوم 8 من نفس الشهر لمدة 3 أيام.