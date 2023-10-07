رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يوجه بتوزيع الكتب الدراسية المتاحة على الطلاب

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية بمديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، صباح اليوم السبت، بقاعة الكمبيوتر التعليمي، من أجل الاطلاع على تقارير المتابعات الميدانية التي أعدها الحضور لرصد سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة التي تمت زياراتها من بداية انطلاق الدراسة مع توزيع الكتب المتاحة على الطلاب.

الاطلاع على مدى تنفيذ حركة الندب للمعلمين

واطلع رئيس المنطقة على مدى تنفيذ حركة الندب للمُعلمين لسد العجز في التخصصات بالمعاهد، ورصد المتبقي منها، كما تناول اللقاء بحث الإيجابيات والعقبات التي رصدتها تقارير المتابعات الميدانية، وطرح الأفكار ومناقشة الحلول المقترحة لإزالة أي عائق على الفور.

متابعة خطة العمل الدراسي

ونوه رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على الحضور بالتواجد بالمعاهد بدايةً من طابور الصباح والإذاعة المدرسية وحتى نهاية اليوم الدراسي، ومتابعة تواجد موجهي الإدارات وعمل خطة العمل الدراسي بالمعاهد وتوزيع المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية المتاحة على الطلاب.