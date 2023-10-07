عاجل.. تفاصيل مفاوضات الزمالك مع صفقة القرن

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن آخر كواليس مفاوضات القلعة البيضاء، مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادي السابق والريان القطري الحالي، من أجل عودته إلى صفوف الفريق الأبيض من جديد.

وأوضح المصدر: «بالفعل أحد المرشحين في انتخابات النادي الحالية ومعه العديد من رجال الأعمال المحبين لنادي الزمالك تواصلوا مع اللاعب ووكيله وعرضوا عليه العودة إلى القلعة البيضاء من جديد الذي يعتبر صفقة القرن، على حد قوله».

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